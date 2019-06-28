Российская легкоатлетка Моисеева дисквалифицирована на четыре года за допинг

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало легкоатлетку Арину Моисееву на четыре года за нарушения антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), в пробе спортсменки специализирующейся в метании диска и толкании ядра, были обнаружены метилгексанамин, 1,3-диметилбутиламин (класс S 6б запрещенного списка) и LGD-4033 (класс S1 запрещенного списка).

Дисквалификация Моисеевой отсчитывается с 21 марта 2019 года; аннулированы ее результаты, показанные в период с 12 января нынешнего года.