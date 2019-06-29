В Международной федерации высоко оценили создание Панамериканского союза самбо

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Создание Панамериканского союза укрепит позиции самбо среди любителей единоборств на континенте, заявил "Интерфаксу" вице-президент Международной федерации самбо Сергей Елисеев.

"В Доминикане успешно прошёл чемпионат Панамерики, зрители увидели красивые и динамичные поединки, познакомились с самбо и, надеюсь, полюбили его. Также тут состоялся учредительный конгресс Панамериканского союза самбо, что, без сомнения, положительно повлияет на интерес к этому виду спорта на континенте и в мире", - сказал Елисеев.

"Фанаты единоборств в США, Канаде, Аргентине, Бразилии и других странах Панамерики, уверен, знают, что легендарные бойцы MMA, такие как Хабиб Нурмагомедов, Федор Емельяненко - выходцы из самбо. Уверен, болельщикам интересно посмотреть на наши турниры, а может, и самим попробовать свои силы в секции самбо", - добавил он.

"Росту интереса способствует и проведение турниров высокого уровня, например, таких, как чемпионат Панамерики. Мы продолжим проводить этот чемпионат и в будущем при поддержке наших партнеров и генерального спонсора - компании "Роснефть", а также национальных олимпийский комитетов", - отметил Елисеев.

О создании Панамериканского союза самбо сообщалось 28 июня. В него вошли федераций самбо 22 стран, среди которых Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, Никарагуа, Панама, Сальвадор, Сент-Люсия, США, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Чили, Ямайка.