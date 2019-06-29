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"Валенсия" объявила о переходе российского футболиста Черышева

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Испанский футбольный клуб "Валенсия" выкупит права на полузащитника сборной России Дениса Черышева.

Как сообщается на сайте "Валенсии", клуб достиг соответствующей договоренности с испанским "Вильярреалом", которому принадлежал россиянин.

Черышев является воспитанником структуры мадридского "Реала". Будучи игроком "Реала", он выступал на правах аренды в "Севилье", "Вильярреале" и "Валенсии". С 2016 года права на россиянина принадлежат "Вильярреалу".

В августе прошлого года Черышев перешел в "Валенсию" на правах аренды, срок которой истек по окончании сезона. В составе "Валенсии" в сезоне-2018/19 он провел 41 матч, забив четыре мяча.

футбол Денис Черышев

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