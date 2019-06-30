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Россия победила Белоруссию и вышла в плей-офф женского ЧЕ по баскетболу

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Баскетболистки сборной России со счетом 76:62 победили Белоруссию в третьем туре чемпионата Европы среди женщин.

Встреча прошла в Сербии.

Эта победа стала для сборной России первой, благодаря успеху она набрала на групповом этапе 4 очка и вышла в плей-офф с третьего места в группе D. По 4 очка набрали также Сербия, ставшая первой, и Белоруссия – она разместилась на втором месте. Все они вышли в следующий круг.

Бельгия, набравшая 3 очка, стала в группе четвертой.

По регламенту турнира победители групп (всего их четыре) выходят сразу в четвертьфинал; команды, занявшие второе и третье места – в 1/8 финала. Остальные выбывают из борьбы за медали.

В 1/8 финала сборная России сыграет с Италией, матч пройдет 2 июля.

Действующим чемпионом Европы среди женщин является Испания. Чаще всех турнир выигрывала команда СССР – 21 раз. Три раза триумфатором становилась ее правопреемница, сборная России, столько же раз – Испания.

баскетбол

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