Поиск

Россия вновь проиграла на женском ЧЕ по баскетболу

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Баскетболистки сборной России потерпели поражение от соперниц из команды Сербии во втором туре группового этапа женского чемпионата Европы.

Встреча, прошедшая в Сербии, завершилась со счетом 77:63 в пользу хозяек площадки.

На счету российской команды два поражения в двух матчах. Ранее она уступила Бельгии (54:67).

Сборная России занимает четвертое место в группе D, в ее активе 2 очка. На первом месте идет Сербия (4), на втором и третьем – Белоруссия и Бельгия (по 3). По регламенту турнира победители групп (всего их четыре) выходят сразу в четвертьфинал; команды, занявшие второе и третье места – в 1/8 финала. Остальные выбывают из борьбы за медали.

30 июня россиянки проведут заключительный матч группового этапа – против Белоруссии.

баскетбол

Новости по теме

Новости

Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки и сыграет с Бразилией

Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки и сыграет с Бразилией

Девять медалей завоевали россияне в очередной день Европейских игр

Дмитрий Комбаров перешел в "Крылья Советов"

"Милан" исключили из еврокубков

"Милан" исключили из еврокубков

Определилась соперница Шараповой в первом круге "Уимблдона"

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Кокорина и Мамаева отправят в одну колонию

Бразилия вышла в полуфинал Кубка Америки

Бразилия вышла в полуфинал Кубка Америки

"Зенит" сыграет в Евролиге

"Зенит" сыграет в Евролиге

Девять медалей завоевали россияне на Европейских играх в четверг

"Барселона" купила у "Валенсии" вратаря Нето за 26 млн евро

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');