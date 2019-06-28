Россия вновь проиграла на женском ЧЕ по баскетболу

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Баскетболистки сборной России потерпели поражение от соперниц из команды Сербии во втором туре группового этапа женского чемпионата Европы.

Встреча, прошедшая в Сербии, завершилась со счетом 77:63 в пользу хозяек площадки.

На счету российской команды два поражения в двух матчах. Ранее она уступила Бельгии (54:67).

Сборная России занимает четвертое место в группе D, в ее активе 2 очка. На первом месте идет Сербия (4), на втором и третьем – Белоруссия и Бельгия (по 3). По регламенту турнира победители групп (всего их четыре) выходят сразу в четвертьфинал; команды, занявшие второе и третье места – в 1/8 финала. Остальные выбывают из борьбы за медали.

30 июня россиянки проведут заключительный матч группового этапа – против Белоруссии.