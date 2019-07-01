Экс-игрок НБА Карасев перешел из "Зенита" в "Химки"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российский баскетболист Сергей Карасев подписал контракт с подмосковными "Химками".

"Один из самых талантливых игроков современного отечественного баскетбола Сергей Карасев переходит в нашу команду. Соглашение с 25-летним баскетболистом рассчитано на два года", - говорится в сообщении пресс-службы "Химок".

Главный тренер команды Римас Куртинайтис выразил удовлетворение в связи с трансферной сделкой.

"Рад, что подписали контракт с Сергеем. Слежу за ним давно, это один из самых больших талантов в российском баскетболе. Имеет опыт игры в НБА и Еврокубке. Считаю, что он принял правильное решение поменять клуб, атмосферу, партнеров. У него большой потенциал, и моя задача, как тренера, помочь полностью раскрыть его", - отметил наставник "Химок".

"У Карасева хороший бросок, хороший проход, но я ценю в нем понимание игры, он не играет на себя, а всегда принимает рациональные решения, обладает хорошим видением, где пас отдать, когда лучше бросить. Думаю, что Сергею немного надо прибавить в "физике", составим для него программу, но в целом же, Сергей Карасев - это баскетболист и человек с большой буквы", - считает специалист.

Сам Карасев подчеркивает, что для него "большая честь представлять БК "Химки", клуб с очень большим именем, большим опытом и амбициями".

"Третий год подряд команда завоевывает путевку в Евролигу, где я очень хочу сыграть. Никаких сомнений при решении о переезде в Подмосковье не было, и моя семья поддержала мой выбор. Я счастлив быть в "Химках", - сказал форвард.

В прошлом сезоне в Единой Лиге ВТБ Карасев, выступая за петербургский "Зенит", провел 18 игр, набирая в среднем 9,7 очков. Делая 2,7 подбора и отдавая 2 передачи.

В Еврокубке Сергей провел 9 игр, где в среднем набирал 16,8 очков, делая 3 подбора и отдавая 3 передачи.

В 2018 году Карасев был признан MVP Матча Всех Звезд Единой Лиги ВТБ.

С 2008 по 2013 годы Карасев выступал за подмосковный "Триумф". С 2013 по 2016 - в клубах НБА "Кливленд" и "Бруклин", а также в "Кантоне" - фарм-клубе "Кливленда", с 2016 года - в "Зените".

Карасев - бронзовый призер Олимпиады-2012 в составе сборной России.