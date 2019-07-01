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Медведев вышел во второй круг "Уимблдона"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев завоевал путевку во второй круг турнира Большого шлема "Уимблдон".

СпортПервая ракетка России Хачанов вышел во второй круг "Уимблдона"Первая ракетка России Хачанов вышел во второй круг "Уимблдона"Читать подробнее

В стартовом раунде соревнования он одолел представителя Италии Паоло Лоренци – 6:3, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2). Продолжительность матча составила 2 часа 7 минут.

В настоящее время Медведев является 13-й ракеткой мира, Лоренци – 106-й. Ранее соперники встречались один раз, победу одержал россиянин.

Во втором круге Медведев встретится с австралийцем Алексеем Попыриным (№101 в мировом рейтинге). Ранее эти теннисисты друг против друга не играли.

Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович. Чаще всех "Уимблдон" выигрывал швейцарец Роджер Федерер – восемь раз.

В женском одиночном разряде действующая победительница – немка Анжелик Кербер. Чаще всех среди женщин турнир выигрывала американка Мартина Навратилова – девять раз.

теннис Уимблдон

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