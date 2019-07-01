Медведев вышел во второй круг "Уимблдона"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев завоевал путевку во второй круг турнира Большого шлема "Уимблдон".

В стартовом раунде соревнования он одолел представителя Италии Паоло Лоренци – 6:3, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2). Продолжительность матча составила 2 часа 7 минут.

В настоящее время Медведев является 13-й ракеткой мира, Лоренци – 106-й. Ранее соперники встречались один раз, победу одержал россиянин.

Во втором круге Медведев встретится с австралийцем Алексеем Попыриным (№101 в мировом рейтинге). Ранее эти теннисисты друг против друга не играли.

Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович. Чаще всех "Уимблдон" выигрывал швейцарец Роджер Федерер – восемь раз.

В женском одиночном разряде действующая победительница – немка Анжелик Кербер. Чаще всех среди женщин турнир выигрывала американка Мартина Навратилова – девять раз.