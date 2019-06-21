Аргентинский нападающий "Ромы" перешел в "Спартак"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - "Спартак" объявил о переходе в московский футбольный клуб нападающего итальянской "Ромы" аргентинца Эсекеля Понсе.

"22-летний футболист подписал с красно-белыми долгосрочный контракт", - говорится в сообщении на сайте "Спартака".

Понсе родился в 1997 году в аргентинском Росарио. Он обучался футболу в родном городе в академии клуба "Ньюэллс Олд Бойз" и в 16 лет дебютировал за первую команду.

В 2015 году Понсе перешел в итальянскую "Рому", а затем на правах аренды выступал за испанскую "Гранаду", французский "Лилль" и греческий АЕК. В сезоне-2018/19 форвард забил 21 мяч в 43 матчах за клуб из Афин и стал вторым бомбардиром чемпионата Греции.

В активе Понсе также участие в молодежном чемпионате мира-2017.