Павлюченкова уступила в первом круге "Уимблдона"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от представительницы Швейцарии Белинды Бенчич в матче первого круга турнира серии Большого шлема "Уимблдон".

Результат встречи – 6:2, 6:3 в пользу Бенчич. Продолжительность игры составила 1 час 10 минут.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Павлюченкова занимает 46-е место. Бенчич располагается на 13-м месте. Счет по победам в очных противостояниях теперь 3-1 в пользу теннисистки из Швейцарии.

Еще одна российская теннисистка Анна Калинская уступила полячке Магде Линетт - 0:6, 6:7 (9:11). Продолжительность матча составила 1 час 27 минут. Калинская в рейтинге WTA находится на 144-м месте, Линетт – на 75-м. Ранее спортсменки друг против друга не играли.

Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович. Чаще всех "Уимблдон" выигрывал швейцарец Роджер Федерер – восемь раз.

В женском одиночном разряде действующая победительница – немка Анжелик Кербер. Чаще всех среди женщин турнир выигрывала американка Мартина Навратилова – девять раз.