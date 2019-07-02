Кузнецова проиграла в первом круге "Уимблдона"

Светлана Кузнецова Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Светлана Кузнецова потерпела поражение от бельгийки Элисон Ван Эйтванг в матче первого круга турнира Большого шлема "Уимблдон".

Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:2 в пользу представительницы Бельгии. Продолжительность матча составила 1 час 45 минут.

Ван Эйтванк сейчас занимает 58-е место в мировом рейтинге, Кузнецова – 104-е. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

Во вторник выбыла из дальнейшей борьбы еще одна россиянка, 45-я ракетка мира Екатерина Александрова. Она потерпела поражение от спортсменки из Чехии Катерины Синяковой, занимающей в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 38-е место. Результат встречи – 2:6, 6:1, 6:1 в пользу Синяковой, продолжительность игры составила 1 час 33 минуты.

Счет по личным встречам стал равный – 2-2.

Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович. Чаще всех "Уимблдон" выигрывал швейцарец Роджер Федерер – восемь раз.

В женском одиночном разряде действующая победительница – немка Анжелик Кербер. Чаще всех среди женщин турнир выигрывала американка Мартина Навратилова – девять раз.