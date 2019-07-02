ВАДА выявило подозрительные допинг-пробы у 298 российских спортсменов

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Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) проанализировало данные проб почти 300 российских спортсменов и передало данные по 43 из них в спортивные федерации для дальнейшего расследования.

"ВАДА выявило для целевого исследования 298 спортсменов (у них представлено 578 образцов допинг-проб) с наиболее подозрительными данными", - говорится в заявлении ВАДА во вторник.

В нем отмечается, что "данные 43 спортсменов (со 150 образцами допинг-проб) пересмотрены и сбор доказательств по ним составлен".

Эти доказательства переданы в национальные федерации, которые начали составлять по ним дела об антидопинговых нарушениях.

ВАДА намерено до конца года расследовать все приоритетные дела российских спортсменов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

"Мы оцениваем, что к концу 2019 года все приоритетные дела будут расследованы ВАДА", - говорится в заявлении заявлении.

ВАДА также может подать данные по этим делам для разбирательства в Спортивный арбитражный суд.

Ранее президент ВАДА Крейг заявил, что Всемирное антидопинговое агентство надеется возбудить больше сотни дел в отношении российских спортсменов, которые могли использовать допинг в ходе Олимпиады-2014.

"Мы надеемся возбудить больше 100 дел в ходе первой волны проверки в отношении тех спортсменов, которых мы подозреваем в мошенничестве", - сказал Риди на сессии исполкома МОК в Лозанне в конце июня.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим кодексу ВАДА в ноябре 2015 года после появления информации о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.

20 сентября 2018 года исполком ВАДА вернул статус соответствия РУСАДА, при условии, что его экспертам будет обеспечен доступ к данным о пробах, хранящихся в Московской антидопинговой лаборатории до конца 2018 года. На основании полученной информации будут инициированы расследования в отношении "подозрительных" спортсменов, упомянутых в докладах экспертов Ричарда Макларена и Ричарда Паунда, в то время как невиновные атлеты будут оправданы.

22 января исполком ВАДА принял решение сохранить статус соответствия для РУСАДА, несмотря на то, что эксперты международного агентства получили доступ к данным проб "бывшего" Московского антидопингового агентства позднее оговоренного срока.