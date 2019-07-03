Баскетболистки сборной России вышли в четвертьфинал ЧЕ
Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Сборная России по баскетболу победила национальную команду Италии в матче 1/8 финала чемпионата Европы среди женщин.
Результат встречи, прошедшей в Сербии – 63:54 в пользу россиянок.
В четвертьфинале 4 июля сборная России сыграет с действующим чемпионом Европы, командой Испании.
Чаще всех турнир выигрывала команда СССР – 21 раз. Три раза триумфатором становилась ее правопреемница, сборная России, столько же раз – Испания.