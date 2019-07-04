Буффон вернулся в "Ювентус"
Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Итальянский футбольный клуб "Ювентус" объявил о подписании контракта с голкипером Джанлуиджи Буффоном.
Как сообщается на сайте клуба, соглашение с 41-летним игроком рассчитано до 30 июня 2020 года.
UFFICIALE | Bentornato a casa ⚪️⚫️, @gianluigibuffon! ➡️ https://t.co/hlEo7X2ERn #WelcomeBackGigi #LiveAhead pic.twitter.com/ucmFaDwVtG— JuventusFC (@juventusfc) 4 июля 2019 г.
Ранее Буффон защищал цвета "Ювентуса" с 2001 по 2018 год, здесь он 11 раз выиграл чемпионат Италии, пять раз – Суперкубок Италии, четыре – Кубок Италии.
Прошлый сезон Буффон провел во французском клубе "Пари Сен-Жермен".
Карьеру Буффон начал в итальянской "Парме", где провел с 1995 по 2001 год. С "Пармой" он по разу выиграл Кубок УЕФА, Кубок Италии и Суперкубок УЕФА.