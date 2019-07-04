Буффон вернулся в "Ювентус"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Итальянский футбольный клуб "Ювентус" объявил о подписании контракта с голкипером Джанлуиджи Буффоном.

Как сообщается на сайте клуба, соглашение с 41-летним игроком рассчитано до 30 июня 2020 года.

Ранее Буффон защищал цвета "Ювентуса" с 2001 по 2018 год, здесь он 11 раз выиграл чемпионат Италии, пять раз – Суперкубок Италии, четыре – Кубок Италии.

Прошлый сезон Буффон провел во французском клубе "Пари Сен-Жермен".

Карьеру Буффон начал в итальянской "Парме", где провел с 1995 по 2001 год. С "Пармой" он по разу выиграл Кубок УЕФА, Кубок Италии и Суперкубок УЕФА.