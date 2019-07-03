"Ростов" обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ростов" победил соперников из столичного ЦСКА со счетом 2:1 на турнире в Австрии.

Все голы были забиты в первом тайме.

Счет открыл футболист "Ростова" Эльдор Шомуродов на 10-й минуте. Через 18 минут нападающий ЦСКА Чалов счет сравнял. Победный гол также забил Шомуродов на 44-й минуте.

Турнирное положение выглядит следующим образом: 1. "Краснодар" - 6 очков, 2. "Ростов" - 6 очков, 3. "Спартак" - 3 очка, 4. ЦСКА - 0 очков.

Встреча "Краснодара" и "Спартака" запланирована на 4 июля.