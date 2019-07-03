"Ростов" обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ростов" победил соперников из столичного ЦСКА со счетом 2:1 на турнире в Австрии.
Все голы были забиты в первом тайме.
Счет открыл футболист "Ростова" Эльдор Шомуродов на 10-й минуте. Через 18 минут нападающий ЦСКА Чалов счет сравнял. Победный гол также забил Шомуродов на 44-й минуте.
✌️ Дубль Элдора Шомуродова приносит "Ростову" вторую победу на Кубке Париматч Премьер.#МАТЧПРЕМЬЕР #ЦСКАРостов pic.twitter.com/wXZYIqKk59— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 3 июля 2019 г.
Турнирное положение выглядит следующим образом: 1. "Краснодар" - 6 очков, 2. "Ростов" - 6 очков, 3. "Спартак" - 3 очка, 4. ЦСКА - 0 очков.
Встреча "Краснодара" и "Спартака" запланирована на 4 июля.