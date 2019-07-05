Одиночные разряды "Уимблдона" остались без россиян после вылета Медведева

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев уступил бельгийцу Давиду Гоффену в третьем круге турнира серии Большого шлема "Уимблдон".

Результат встречи – 4:6, 6:2, 3:6, 6:3, 7:5 в пользу Гоффена. Продолжительность матча составила 3 часа 30 минут.

Россиянин занимает 13-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), Гоффен – 23-е. Счет по победам в очных противостояниях теперь 2-1 пользу Медведева.

После вылета Медведева россиян во взрослых одиночных разрядах "Уимблдона" не осталось. В пятницу матч третьего круга проиграл Карен Хачанов, сутками ранее – Андрей Рублев; других россиян в мужском разряде не было. В женском разряде никому из россиянок дальше второго круга пройти не удалось.

Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович. Чаще всех "Уимблдон" выигрывал швейцарец Роджер Федерер – восемь раз.

В женском одиночном разряде действующей победительницей была (пока не проиграла во втором круге) немка Анжелик Кербер. Чаще всех среди женщин турнир выигрывала американка Мартина Навратилова – девять раз.