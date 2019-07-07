Удаление Месси не помешало Аргентине выиграть бронзу Кубка Америки
Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Сборная Аргентины по футболу со счетом 2:1 победила национальную команду Чили в матче за третье место Кубка Америки в Бразилии.
На 12-й минуте встречи, прошедшей в Сан-Паулу, Лионель Месси внезапно ввел мяч в игру после ее остановки, в результате чего Серхио Агуэро вышел один на один с вратарем и открыл счет.
Aguero's goal against Chile.#CopaAmerica #Argentina #ARGXCHI pic.twitter.com/qtzf306btP— Sports Africa (@SportsAfrica4) July 6, 2019
Через десять минут ворота чилийцев поразил Паоло Дибала, сделав это с передачи Джовани Ло Чельсо. И тоже выйдя один на один.
Dybala's goal against Chile 💉 pic.twitter.com/4xYcAY0pFf— Elmo (@MuittariE) July 6, 2019
На 37-й минуте возникла стычка между чилийским защитником Гари Меделем и аргентинским нападающим Лионелем Месси. Парагвайский арбитр Марио Альберто Диас де Вивар удалил обоих.
LOOOOOL RED CARD FOR MESSI REF?????? pic.twitter.com/CpJOPex98N— Sahil (@CriminalFIFA_) July 6, 2019
На исходе часа игрового времени рефери назначил пенальти в ворота сборной Аргентины. Точный удар с 11-метровой отметки нанес Артуро Видаль. Так чилийцы сократили отставание в счете, но не более того.
⚽ #CopaAmerica ⚽— Swype Sports ™ (@SwypeSports) July 6, 2019
⏱️58" | Arturo Vidal converts the penalty!
Argentina 2-1 Chile#SelecciónMayor #LaRoja pic.twitter.com/foIxVyOTL4
Таким образом, Аргентина стала бронзовым призером Кубка Америки. Победитель турнира определится через сутки: в финале сыграют Бразилия и Перу.
Действующим обладателем Кубка Америки являлась команда Чили. Самый титулованный участник - сборная Уругвая, которая выиграла трофей 15 раз. Второе место занимает Аргентина (14), третье - Бразилия (8). По два раза турнир выигрывали Парагвай, Чили и Перу, по разу - Колумбия и Боливия.