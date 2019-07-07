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Удаление Месси не помешало Аргентине выиграть бронзу Кубка Америки

Удаление Месси не помешало Аргентине выиграть бронзу Кубка Америки
Реакция Лионеля Месси на свое удаление
Фото: Reuters

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Сборная Аргентины по футболу со счетом 2:1 победила национальную команду Чили в матче за третье место Кубка Америки в Бразилии.

На 12-й минуте встречи, прошедшей в Сан-Паулу, Лионель Месси внезапно ввел мяч в игру после ее остановки, в результате чего Серхио Агуэро вышел один на один с вратарем и открыл счет.

Через десять минут ворота чилийцев поразил Паоло Дибала, сделав это с передачи Джовани Ло Чельсо. И тоже выйдя один на один.

На 37-й минуте возникла стычка между чилийским защитником Гари Меделем и аргентинским нападающим Лионелем Месси. Парагвайский арбитр Марио Альберто Диас де Вивар удалил обоих.

На исходе часа игрового времени рефери назначил пенальти в ворота сборной Аргентины. Точный удар с 11-метровой отметки нанес Артуро Видаль. Так чилийцы сократили отставание в счете, но не более того.

Таким образом, Аргентина стала бронзовым призером Кубка Америки. Победитель турнира определится через сутки: в финале сыграют Бразилия и Перу.

Действующим обладателем Кубка Америки являлась команда Чили. Самый титулованный участник - сборная Уругвая, которая выиграла трофей 15 раз. Второе место занимает Аргентина (14), третье - Бразилия (8). По два раза турнир выигрывали Парагвай, Чили и Перу, по разу - Колумбия и Боливия.

футбол Кубок Америки

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