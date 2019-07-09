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Спортивный директор ПСЖ подтвердил интерес "Барселоны" к Неймару

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Спортивный директор футбольного клуба ПСЖ Леонардо подтвердил в интервью Le Parisien, что у его клуба были контакты с "Барселоной" по поводу перехода бразильца Неймара.

Леонардо сказал, что у него были "поверхностные контакты" с представителями "Барселоны". Но каталонский клуб не делал конкретных предложений.

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Неймар должен был вернуться в расположение клуба в понедельник 8 июля, но не появился на сборах. Последний матч он провел 6 июня в составе сборной Бразилии. Это была товарищеская игра против сборной Катара. Тогда Неймар получил травму. Леонардо не смог ответить, когда футболист появится на тренировке.

На сегодняшний день у Неймара действующий контракт с ПСЖ, который истекает через три года. Он перешел в парижский клуб из "Барселоны" два года назад за 222 миллиона евро.

Ранее Le Parisien сообщала, что досрочное расторжение контракта будет стоить желающим 300 миллионов евро. При этом, как стал известно The Mirror, Неймар согласился на ощутимое понижение зарплаты, чтобы вернуться в "Барселону".

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