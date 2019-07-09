Серена Уильямс вышла в полуфинал "Уимблдона"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Американская теннисистка Серена Уильямс завоевала путевку в 1/2 финала турнира серии Большого шлема "Уимблдон".

В четвертьфинале соревнования она нанесла поражение своей соотечественнице Элисон Риске. Результат противостояния – 6:4, 4:6, 6:3 в пользу Уильямс. Продолжительность матча составила 2 часа ровно.

В настоящее время Уильямс занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 10-е место, Риске – 55-е.

В полуфинале Уильямс сыграет с победительницей пары Барбора Стрыцова (Чехия) – Йоханна Конта (Великобритания).

Серена Уильямс – семикратная победительница "Уимблдона" в одиночном разряде в частности и 23-кратная - турниров Большого шлема в целом.