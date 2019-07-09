Определилась первая полуфиналистка "Уимблдона"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Румынская теннисистка Симона Халеп завоевала путевку в 1/2 финала турнира серии Большого шлема "Уимблдон".

В четвертьфинале соревнования седьмая ракетка мира обыграла представительницу Китая Чжан Шуай, занимающую в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 50-е место. Результат противостояния – 7:6 (7:4), 6:1 в пользу Халеп.

Румынка стала первой спортсменкой, вышедшей в полуфинал "Уимблдона"-2019. Наивысшее достижение Халеп на турнирах Большого шлема – выигрыш "Ролан Гаррос" в 2018 году.

В полуфинале "Уимблдона"-2019 она сыграет с победительницей пары Элина Свитолина (Украина) – Каролина Мухова (Чехия).