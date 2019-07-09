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Украинка Свитолина впервые вышла в полуфинал турнира Большого шлема

Украинка Свитолина впервые вышла в полуфинал турнира Большого шлема
Украинская теннисистка Элина Свитолина
Фото: Reuters

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Украинская теннисистка Элина Свитолина со счетом 7:5 6:4 победила представительницу Чехии Каролину Мучову в четвертьфинале турнира Большого шлема "Уимблдон".

Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту.

В настоящее время Свитолина занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) восьмое место, Мучова – на 60 строк ниже.

Свитолина в первые в своей карьере стала полуфиналисткой турнира серии Большого шлема.

В 1/2 финала "Уимблдона" она сыграет с седьмой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп. Ранее спортсменки в официальных матчах встречались семь разю Счет по победам – 4-3 в пользу украинки.

Симона Халеп ранее выиграла один турнир Большого шлема – "Ролан Гаррос" в 2018 году.

теннис Уимблдон

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