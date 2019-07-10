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Выпавшая из мотоцикла россиянка снялась с ралли "Шелковый путь" из-за травмы

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова, повредившая ключицу во время прохождения 4-го этапа ралли "Шелковый путь-2019", не сможет продолжить гонку и вернется в Москву

"Где-то километров через десять после зоны дозаправки я так увлеклась пилотированием по этим ходовым дорожкам, что по собственной вине прозевала в дорожной книге пометку "Яма 3". На середине дороги оказалась приличная промоина со стеночкой и я на всем ходу, успев только чуть-чуть приподнять мотоцикл, ударилась в эту стенку низом мотоцикла и меня оттуда катапультировало", - цитирует Нифонтову пресс-служба организаторов гонки.

"Медики мне все повреждения осмотрели и установили, что сломана ключица. Поэтому придется мне её каким-то образом чинить уже в Москве - необходимость операции установим уже не в полевом госпитале. Для меня это первое большое соревнование, на котором я не финиширую. Остальные гонки я как-то доезжала, а вот сейчас что-то не пошло. Видимо придется брать реванш в следующем году", - добавила она.

Ранее сообщалось, что Нифонтова упала в районе 253 километра спецучастка и ее вертолетом доставили в госпиталь на бивуаке. Спустя некоторое время поступило сообщение о том, что мотогонщице была оказана необходимая помощь, и она покинула госпиталь.

Четвертый этап ралли проходит по круговому маршруту Улан-Батор - Улан-Батор.

автоспорт Шелковый путь

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