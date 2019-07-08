SMP Racing отказалась от участия в ЧМ по гонкам на выносливость

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Руководство SMP Racing заявило о том, что команда в следующем сезоне не примет участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость (FIA WEC).

"После финала в Ле-Мане мы приняли решение о прекращении участия программы SMP Racing в FIA WEC. В сезоне 2019-2020 команда SMP Racing не будет принимать участия в чемпионате", - заявил основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг, слова которого приводит пресс-служба программы.

Пилоты SMP Racing в сезоне-2018-2019 FIA WEC выступали на двух прототипах BR1 класса LMP1, созданных российской компанией BR Engineering и итальянским концерном Dallara. В составе команды были российские пилоты программы SMP Racing Виталий Петров, Михаил Алёшин, Сергей Сироткин, Егор Оруджев, Матевос Исаакян, а также французский гонщик Стефан Сарразан, бельгиец Стоффель Вандорн, новозеландец Брендон Хартли и британский пилот Дженсон Баттон.

В ходе сезона команда SMP Racing не раз становилась лучшей среди негибридных автомобилей, уступая лишь команде Toyota, выступавшей на машине класса LMP1 с гибридной силовой установкой. В сезоне 2018-2019 экипажи SMP Racing пять раз поднимались на подиумы: в Великобритании, Китае, США, Бельгии и Франции.

В 2019 году в главном автомарафоне планеты в Ле-Мане SMP Racing достигла максимального результата за всю историю мирового автоспорта для российской команды, российских пилотов и российской машины, завоевав "бронзу" в высшем классе LMP1 и став лучшей в абсолютном зачёте среди негибридных прототипов.