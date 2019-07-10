Поиск

Футболист "Краснодара" Классон выбыл на долгий срок из-за травмы

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Виктор Классон длительное время не сможет играть из-за травмы.

"Получивший серьезную травму в июне нынешнего года в матче за сборную Швеции атакующий полузащитник "Краснодара" Виктор Классон прооперирован. Впереди у футболиста долгий и сложный процесс восстановления", - говорится в сообщении пресс-службы "Краснодара".

"Виктор, мы ждем тебя и верим, что ты сможешь, преодолев все трудности, вернуться на поле еще более сильным!" - обратился клуб к игроку.

Виктор Классон перешел в "Краснодар" в январе 2017 года. До этого защищал цвета шведского "Эльфсборга". В составе сборной Швеции участвовал в ЧМ-2018 в России.

футбол ФК Краснодар

Новости по теме

Новости

Назначен новый главный тренер сборной России по хоккею

Назначен новый главный тренер сборной России по хоккею

Занимающая 54-е место в рейтинге WTA Стрыцова вышла в полуфинал "Уимблдона"

Украинка Свитолина впервые вышла в полуфинал турнира Большого шлема

Украинка Свитолина впервые вышла в полуфинал турнира Большого шлема

Серена Уильямс вышла в полуфинал "Уимблдона"

Определилась первая полуфиналистка "Уимблдона"

Клубы СНГ усомнились в целесообразности входить в РПЛ

Спортивный директор ПСЖ подтвердил интерес "Барселоны" к Неймару

Первая ракетка мира Барти проиграла в четвертом круге "Уимблдона"

SMP Racing отказалась от участия в ЧМ по гонкам на выносливость

Фигуристка Боброва завершила карьеру

Фигуристка Боброва завершила карьеру
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');