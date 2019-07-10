Футболист "Краснодара" Классон выбыл на долгий срок из-за травмы

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Виктор Классон длительное время не сможет играть из-за травмы.

"Получивший серьезную травму в июне нынешнего года в матче за сборную Швеции атакующий полузащитник "Краснодара" Виктор Классон прооперирован. Впереди у футболиста долгий и сложный процесс восстановления", - говорится в сообщении пресс-службы "Краснодара".

"Виктор, мы ждем тебя и верим, что ты сможешь, преодолев все трудности, вернуться на поле еще более сильным!" - обратился клуб к игроку.

Виктор Классон перешел в "Краснодар" в январе 2017 года. До этого защищал цвета шведского "Эльфсборга". В составе сборной Швеции участвовал в ЧМ-2018 в России.