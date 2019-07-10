Владислав Третьяк: с новым тренером сборная России должна защитить статус олимпийского чемпиона

Глава Федерации хоккея России в интервью "Интерфаксу" прокомментировал перестановки на посту главного тренера национальной команды страны

Владислав Третьяк Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк дал интервью "Интерфаксу" и прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной России Алексея Кудашова вместо Ильи Воробьева.

- Владислав Александрович, сразу после чемпионата мира в Словакии вы отметили, что Илья Воробьёв останется работать в сборной. Теперь вот такое решение.

- Федерация хоккея России приняла решение, что тренерский состав продолжит работу. Мы лишь внесли определённые корректировки. А решение о перестановках внутри тренерского штаба последовало после обширной аналитической работы ФХР. И сделано это, прежде всего, для повышения эффективности работы сборной. Вы знаете, что в 2022 году нас ждут Олимпийские игры в Китае. И наша команда должна защитить титул сильнейшей сборной. Это одна из первостепенных наших задач, наряду с подготовкой резерва, воспитания молодых игроков, успешного выступления всех сборных команд России по хоккею.

- Не было мыслей привлечь к работе в сборной кого-то из тренеров, которые ещё не работали в национальной команде?

- Вообще, я хотел бы ещё раз подчеркнуть, что нынешний тренерский состав продолжит работу в сборной. Тренеры доказали, что могут и умеют использовать в своём подходе современные методики, строить работу, используя удачные и наиболее перспективные наработки. Решение назначить на должность главного тренера национальной сборной Алексея Кудашова было продиктовано сложившейся ситуацией внутри тренерского состава, на основе работы всего коллектива. Алексей Николаевич зарекомендовал себя специалистом, умеющим не терять нити управления игрой в условиях стресса, своевременно реагировать на изменение игровой ситуации. Он обладает сильным командным голосом. Я очень хорошо помню Кудашова-игрока – авторитетного, умеющего повести за собой. Буквально сразу после завершения игровой карьеры он смог стать сильным тренером. Поделюсь таким наблюдением. Кудашов в сборной отвечает за начало атаки, позиционную атаку, преодоление средней зоны, давление, организацию смен. По многим компонентам, которые входят в зону ответственности Алексея Николаевича, сборная действительно качественно прибавила.

- Что можно сказать об итогах работы Ильи Воробьева?

- Национальной команда под руководством Ильи Петровича проделала серьёзную работу, выиграв Еврохоккейтур и стала бронзовым призёром Чемпионата мира. Если помните, Воробьёв принял команду в непростой момент, буквально за пару месяцев до чемпионата мира 2018 года, а вести за собой коллектив, только что бившийся большой победы на олимпиаде – очень непросто во всех отношениях.

- Если позволите, вопрос прицелом на ОИ-2022. Как будем играть: с игроками из НХЛ или же всё-таки без них?

- Естественно, мы рассматриваем два варианта. Но вы сами видите тенденцию, что Национальная хоккейная лига пока не горит желанием отпускать игроков. Если руководствоваться этим вариантом, есть некоторая обеспокоенность. Пока что список игроков КХЛ, у которых действует контракт до конца апреля 2022 года. В этом списке всего 16 хоккеистов. Вот и судите сами, много это или мало для полноценной национальной сборной.