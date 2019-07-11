Сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем ЦСКА – "Авангард"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига (КХЛ) презентовала календарь на сезон-2019/20.

Первый матч пройдет в воскресенье, 1 сентября, когда сыграют московский ЦСКА и омский "Авангард".

Матчи регулярного чемпионата традиционно начинаются между действующим обладателем Кубка Гагарина и обладателем Кубка Континента – победителем регулярного чемпионата. Поскольку в предыдущем сезоне оба трофея выиграл ЦСКА, в матче открытия он сыграет с финалистом Кубка Гагарина.