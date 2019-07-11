"Спартак" увековечит на форме память о погибших болельщиках

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Московский ФК "Спартак" установил на игровой форме команды знак в честь болельщиков, погибших в давке во время матча в 1982 году.

"С нового сезона на игровой форме "Спартака" появится знак в память о трагедии, произошедшей 20 октября 1982 года", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

С нового сезона на игровой форме "Спартака" появится знак в память о трагедии, произошедшей 20 октября 1982 года. pic.twitter.com/60yEnpS5gK — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 11 июля 2019 г.

В тот роковой вечер во время матча Кубка УЕФА между московским "Спартаком" и голландским "Хаарлемом" при выходе с трибун стадиона "Лужники" возникла давка. По официальным данным погибли 66 человек, 23 из которых не исполнилось и 16 лет, еще 61 человек получил травмы различной степени тяжести.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Спартака". Второй гол москвичи провели на 90-й минуте – именно в это время, по рассказам очевидцев, и произошла трагедия. Многие болельщики уже покидали стадион, но, услышав реакцию трибун на второй гол, решили вернуться обратно, что и привело к приведшей к жертвам давке.