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ФК "Спартак" выбрал нового капитана

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Новым капитаном московского футбольного клуба "Спартак" будет защитник Георгий Джикия.

"Сегодня перед началом утренней тренировки на базе в Тарасовке главный тренер красно-белых Олег Кононов объявил о назначении нового капитана команды. Им стал защитник Георгий Джикия. Вице-капитаном назначен полузащитник Роман Зобнин", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

Георгий Джикия пришел в "Спартак" по ходу сезона-2016/17 из пермского "Амкара". В "Спартаке" он стел чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

В прошлые сезоны капитаном московского клуба был полузащитник Денис Глушаков. Этим летом он покинул "Спартак", а вскоре перешел в грозненский "Ахмат".

футбол ФК Спартак

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