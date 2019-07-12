Министра спорта Конго избили после вылета сборной из Кубка Африки по футболу

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Разъяренные футбольные болельщики напали на министра спорта Конго Юга Нгуелонделе в местном аэропорту, когда он возвращался из Египта, где в это время проходит Кубок африканских наций.

Болельщики окружили чиновника и избили его, сорвав одежду.

VIDEO: Sports Minister for DR Congo was beaten and had his cloth torn upon the National team reached the airport. The fans were very annoyed after they were eliminated by Madagascar in round 16 and therefore resort to physically assaulting the minister. pic.twitter.com/90GUVcaKBB — Fareed Ander Herrera (@Fareed_herrera) July 9, 2019

Поводом для агрессивных действий, как отмечает журналист, выложивший в твиттере ролик с инцидентом, стал досрочный вылет сборной Конго из турнира: в 1/8 финала команда уступила Мадагаскару. Основное время завершилось вничью 2:2 (конголезцы отыгрались на 90-й минуте), в серии пенальти успешнее оказались мадагаскарцы.

Кубок африканских наций проводится с 1957 года. Команда Конго выиграла его два раза – в 1968 и 1974 годах. Кроме того, она – дважды (1998, 2015) бронзовый призер турнира.