Гризманн перешел в "Барселону"

Фото: PA Images\ТАСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Испанский футбольный клуб "Барселона" объявил о приобретении нападающего сборной Франции и мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Как сообщается на сайте клуба, контракт будет действовать до 2024 года.

You were waiting for this. pic.twitter.com/vVR0Prmy0b — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 12, 2019

28-летний Гризманн играл за "Атлетико" с июля 2014 года. В его составе он стал обладателем Суперкубка Испании 2014 года, Лиги Европы УЕФА сезона-2017/18 и Суперкубка УЕФА 2018 года.

Гризманн - чемпион Европы 2010 года в составе юношеской сборной Франции. Вызов в национальную команду он получил в 2014 году и вместе с ней стал вице-чемпионом Европы 2016 года, став лучшим игроком турнира, а также победителем чемпионата мира 2018 года в России.