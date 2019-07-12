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Сумма отступных за Черышева в "Валенсии" составит 80 млн евро

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Испанский футбольный клуб "Валенсия" объявил о подписании контракта с полузащитником сборной России Денисом Черышевым.

Как сообщается на сайте клуба, соглашение будет действовать три года, по его условиям сумма отступных составит 80 млн евро.

29 июня сообщалось, что "Валенсия" выкупает права на россиянина у испанского "Вильярреала".

Черышев является воспитанником структуры мадридского "Реала". Будучи игроком "Реала", он выступал на правах аренды в "Севилье", "Вильярреале" и "Валенсии". С 2016 года права на россиянина принадлежали "Вильярреалу".

В августе прошлого года Черышев перешел в "Валенсию" на правах аренды, срок которой истек по окончании сезона. В составе "Валенсии" в сезоне-2018/19 он провел 41 матч, забив четыре мяча.

футбол Денис Черышев

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