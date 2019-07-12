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Федерер победил Надаля в полуфинале "Уимблдона"

Федерер победил Надаля в полуфинале "Уимблдона"
Роджер Федерер, только что победивший Рафаэля Надаля в полуфинале "Уимблдона"
Фото: Reuters

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Швейцарский теннисист Роджер взял верх над испанцем Рафаэлем Надалем в 1/2 финала турнира Большого шлема "Уимблдон".

Результат встречи – 7:6 (7:3), 1:6, 6:3, 6:4.

Длительность матча составила 3 часа 2 минуты.

Развязка игры

Как Надаль и Федерер играли раньше

Федерера и Надаля связывает продолжительная история противостояний. Впервые они сыграли друг против друга в официальном матче на турнире серии Masters 1000 в Майами. Это была встреча третьего круга, в ней победу одержал Надаль. Впрочем, дальше четвертого круга испанец тогда не прошел

Следующая их встреча состоялась на этом же турнире, но уже в финале, его выиграл Федерер.

Оба соперника уже достигли значительного статуса, в результате чего дальнейшие их матчи попадались, как правило, на полуфиналы и финалы. В том числе – на турнирах Большого шлема. Так, в 2006 году Надаль победил Федерера в финале "Ролан Гаррос". В этом же году Федерер победил Надаля в финале "Уимблдона".

Счет по победам сейчас 24-16 в пользу 33-летнего Надаля.

Теперь с Джоковичем

В финале 37-летний Федерер сыграет с лидером мирового рейтинга 32-летним сербом Новаком Джоковичем. Сам же швейцарец в рейтинге третий, а поверженный им Надаль – второй.

С Джоковичем швейцарец играл чаще, чем с Надалем, но также уступает ему в счете по победам. К настоящему моменту серб ведет – 25-22.

Впервые Джокович и Федерер встретились на турнире серии Masters 1000 в Монте-Карло в первом раунде. Победу одержал Федерер, он же победил и в следующих трех матчах.

В первый раз Джокович познал вкус побед над Федерером в 2007 году, выиграв у него в финале турнира серии Masters 1000 в Канаде. В этом же году серб взял верх над Федерером в финале US Open, побеждал его и в финалах других турниров Большого шлема.

Финал "Уимблдона" Новак Джокович – Роджер Федерер пройдет в воскресенье.

теннис Уимблдон

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