Джокович стал первым финалистом "Уимблдона"-2019
Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович завоевал путевку в финал турнира серии Большого шлема "Уимблдон".
В полуфинале соревнования лидер мирового рейтинга победил 22-ю ракетку мира представителя Испании Роберто Баутисту-Агута – 6:2, 4:6, 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 48 минут.
В финале Джокович сыграет с победителем пары Роджер Федерер (Швейцария) – Рафаэль Надаль (Испания), которые свой полуфинальный матч проведут в пятницу.
На счету Джоковича 15 выигранных турниров Большого шлема, из них четыре раза - "Уимблдон". Баутиста-Атуг в полуфинале турнира Большого шлема сыграл впервые.