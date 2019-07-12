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Джокович стал первым финалистом "Уимблдона"-2019

Джокович стал первым финалистом "Уимблдона"-2019
Теннисист Новак Джокович
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович завоевал путевку в финал турнира серии Большого шлема "Уимблдон".

В полуфинале соревнования лидер мирового рейтинга победил 22-ю ракетку мира представителя Испании Роберто Баутисту-Агута – 6:2, 4:6, 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 48 минут.

В финале Джокович сыграет с победителем пары Роджер Федерер (Швейцария) – Рафаэль Надаль (Испания), которые свой полуфинальный матч проведут в пятницу.

На счету Джоковича 15 выигранных турниров Большого шлема, из них четыре раза - "Уимблдон". Баутиста-Атуг в полуфинале турнира Большого шлема сыграл впервые.

теннис Уимблдон

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