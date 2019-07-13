"Урал" победил "Уфу" и стал лидером РПЛ

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Екатеринбургский "Урал" со счетом 3:2 нанес поражение футбольному клубу "Уфа" в домашнем матче первого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ)-2019/20.

В составе хозяев два гола (на 14-й и 49-й минутах) провел Эрик Бикфалви, один – Юрий Барвин (81). У "Уфы" отличились Андрей Козлов (76) и Даниил Фомин (86).

"Урал" набрал 3 очка и вышел на промежуточное первое место. Второе и третье места делят московское "Динамо" и тульский "Арсенал" (по 1 очку), накануне сыгравшие вничью со счетом 1:1. "Уфа" пока на последнем месте (0 очков). Остальные команды РПЛ турнирный путь еще не начали.