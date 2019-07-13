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"Спартак" вырвал победу над дебютантом премьер-лиги "Сочи"

"Спартак" вырвал победу над дебютантом премьер-лиги "Сочи"
Капитан "Спартака" Георгий Джикия радуется голу в ворота "Сочи"
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" со счетом 1:0 нанес поражение футбольному клубу "Сочи" в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ)-2019/20.

Встреча прошла в Москве, победу хозяева вырвали на третьей компенсированной ко второму тайму минуте. Автор гола – Самюэл Жиго.

"Спартак" набрал три очка, занимает промежуточное второе место, уступая по дополнительным показателям екатеринбургскому "Уралу". У "Сочи" – 0 очков, команда на последнем месте.

Предыдущий сезон "Спартак" завершил на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, а "Сочи" – на втором месте в ФНЛ. Сочинская команда – дебютант премьер-лиги.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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