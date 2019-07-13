"Спартак" вырвал победу над дебютантом премьер-лиги "Сочи"
Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" со счетом 1:0 нанес поражение футбольному клубу "Сочи" в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ)-2019/20.
Встреча прошла в Москве, победу хозяева вырвали на третьей компенсированной ко второму тайму минуте. Автор гола – Самюэл Жиго.
"Спартак" набрал три очка, занимает промежуточное второе место, уступая по дополнительным показателям екатеринбургскому "Уралу". У "Сочи" – 0 очков, команда на последнем месте.
Предыдущий сезон "Спартак" завершил на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, а "Сочи" – на втором месте в ФНЛ. Сочинская команда – дебютант премьер-лиги.