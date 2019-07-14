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"Ахмат" победил "Краснодар" в Грозном

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Футболисты грозненского "Ахмата" на своем поле победили команду "Краснодар" в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Результат встречи – 1:0. На 28-й минуте в составе "Ахмата" отличился Бернард Бериша.

На 10-й минуте Бериша не реализовал пенальти.

Программа первого тура будет закрыта матчем "Локомотив" (Москва) – "Рубин" (Казань) в понедельник.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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