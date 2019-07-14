"Ахмат" победил "Краснодар" в Грозном
Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Футболисты грозненского "Ахмата" на своем поле победили команду "Краснодар" в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Результат встречи – 1:0. На 28-й минуте в составе "Ахмата" отличился Бернард Бериша.
На 10-й минуте Бериша не реализовал пенальти.
🔥 "Ахмат" зарабатывает три очка в матче первого тура, одержав верх над "Краснодаром" благодаря голу Бериши.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 14, 2019
📈 Итоговая статистика встречи #АхматКраснодар #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/S9TL7gNSF8
Программа первого тура будет закрыта матчем "Локомотив" (Москва) – "Рубин" (Казань) в понедельник.