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ЦСКА уступил "Крыльям Советов" и стал аутсайдером РПЛ

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Футболисты самарских "Крыльев Советов" со счетом 2:0 победили соперников из московского ЦСКА в матче первого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

Оба гола в матче, прошедшем в Самаре, провел Александр Соболев – на 51-й и 58-й (с пенальти) минутах.

"Крылья Советов" набрали три очка и вышли на первое место в турнирной таблице. По дополнительным показателям самарский клуб опережает других победителей тура – "Урал" (Екатеринбург), "Ростов" (Ростов-на-Дону) и "Спартак" (Москва).

ЦСКА, в свою очередь, занимает последнее место в турнирной таблице, по дополнительным показателям уступая другим неудачникам тура – "Уфе", "Оренбургу" и "Сочи".

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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