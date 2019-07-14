ЦСКА уступил "Крыльям Советов" и стал аутсайдером РПЛ

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Футболисты самарских "Крыльев Советов" со счетом 2:0 победили соперников из московского ЦСКА в матче первого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

Оба гола в матче, прошедшем в Самаре, провел Александр Соболев – на 51-й и 58-й (с пенальти) минутах.

🔥 "Крылья Советов" прервали девятиматчевую безвыигрышную серию в противостоянии с ЦСКА. Армейцы впервые с 2001 года уступили в первом туре РПЛ.



📊 Итоговая статистика встречи #КрыльяЦСКА #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/OrcHM03EVW — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 14, 2019

"Крылья Советов" набрали три очка и вышли на первое место в турнирной таблице. По дополнительным показателям самарский клуб опережает других победителей тура – "Урал" (Екатеринбург), "Ростов" (Ростов-на-Дону) и "Спартак" (Москва).

ЦСКА, в свою очередь, занимает последнее место в турнирной таблице, по дополнительным показателям уступая другим неудачникам тура – "Уфе", "Оренбургу" и "Сочи".