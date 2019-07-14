ЦСКА уступил "Крыльям Советов" и стал аутсайдером РПЛ
Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Футболисты самарских "Крыльев Советов" со счетом 2:0 победили соперников из московского ЦСКА в матче первого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).
Оба гола в матче, прошедшем в Самаре, провел Александр Соболев – на 51-й и 58-й (с пенальти) минутах.
🔥 "Крылья Советов" прервали девятиматчевую безвыигрышную серию в противостоянии с ЦСКА. Армейцы впервые с 2001 года уступили в первом туре РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 14, 2019
📊 Итоговая статистика встречи #КрыльяЦСКА #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/OrcHM03EVW
"Крылья Советов" набрали три очка и вышли на первое место в турнирной таблице. По дополнительным показателям самарский клуб опережает других победителей тура – "Урал" (Екатеринбург), "Ростов" (Ростов-на-Дону) и "Спартак" (Москва).
ЦСКА, в свою очередь, занимает последнее место в турнирной таблице, по дополнительным показателям уступая другим неудачникам тура – "Уфе", "Оренбургу" и "Сочи".
📅 Расписание первого тура нового сезона #РПЛ – сохраняйте, чтобы не потерять!— Российская Премьер-Лига (@rfpl) July 8, 2019
📺 Какие матчи собираетесь посмотреть? #РПЛ pic.twitter.com/cs1vUa6SWT