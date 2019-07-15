"Ростов" и китайский "ШоуГан" включены в состав Высшей хоккейной лиги

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Высшая хоккейная лига (ВХЛ) включила в состав участников сезона-2019/20 команды "Ростов" (Ростов-на-Дону) и "ШоуГан" (Пекин), сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

"Принимая во внимание взятый Федерацией хоккея России и Высшей хоккейной лигой курс на поддержку российских клубов, решено принять "Ростов" в состав участников на сезон-2019/20", - говорится в сообщении.

"Учитывая международное сотрудничество между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, направленное в том числе и на развитие хоккея, принято решение о включении хоккейного клуба "ШоуГан" в состав участников на сезон-2019/20", - подчеркивается в сообщении.

Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Борис Михайлов положительно отнесся к расширению ВХЛ.

"Потому что это возможность для наших российских хоккеистов получить игровую практику. Это что касается "Ростова". А по поводу китайской команды, будет интересно посмотреть на состав. А вообще, я бы рассмотрел идею разделения чемпионата высшей лиги по географическому принципу. Ведь перелеты существенно бьют по бюджетам клубов", - заявил он.

Исполнительный директор ФХР председатель правления ВХЛ Дмитрий Курбатов выразил мнение, что "расширение лиги – хорошая и положительная практика".

"ФХР важно видеть интерес команд и городов в развитии хоккея. Сейчас ВХЛ – одна из самых больших спортивных лиг мира. И пример участия клубов из четырёх стран подтверждает, что интерес к хоккею постоянно растёт. Мы стараемся идти навстречу всем командам, учитывать интересы каждого клуба. И в целом, мы на верном пути", - сказал Курбатов.

"ШоуГан" является фарм-клубом команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар" (Пекин).

Хоккейный клуб "Ростов" был образован в 2013 году. В 2015 году стал чемпионом РХЛ. С сезона 2015/2016 выступает в первенстве ВХЛ, дважды став чемпионом (2017, 2019), а также серебряным призером соревнования (2016).

В ВХЛ – Кубке Шелкового пути примут участие 34 клуба, поделенные на две конференции и четыре дивизиона.