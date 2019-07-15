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Икер Касильяс вошел в руководство "Порту"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Испанский вратарь Икер Касильяс войдет в состав руководства "Порту", сообщает пресс-служба португальского футбольного клуба.

38-летний футболист в мае 2019 года перенес инфаркт, однако с июля приступил к тренировкам.

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Отмечается, что Касильяс в новом статусе будет отвечать за связь между игроками, тренерами и руководством клуба.

"Я буду делать нечто иное, чем я занимался ранее на поле. Постараюсь наладить связь между командой и клубом. Тренер еще в прошлом сезоне просил меня находиться рядом с игроками и новичками команды. Постараюсь сделать все возможное, чтобы помочь моим товарищам", - сказал Касильяс.

Испанский вратарь перешел в "Порту" в июле 2015 года из мадридского "Реала", воспитанником которого он является и за основную команду которого выступал с 1998 года. Вместе с "Реалом" он пять раз становился чемпионом Испании, два раза выигрывал Кубок и четыре раза - Суперкубок Испании. Также в составе "Королевского клуба" Касильяс три раза выигрывал Лигу чемпионов, два - Суперкубок УЕФА.

В составе "Порту" Касильяс становился чемпионом Португалии и обладателем Суперкубка.

С 2000 по 2016 год он защищал цвета сборной Испании, с которой выиграл чемпионат мира и дважды чемпионат Европы.

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