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Наставник ЦСКА признан лучшим тренером Евролиги

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис получил приз имени Александра Гомельского, вручаемый лучшему наставнику сезона в Евролиге, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба во вторник.

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Обладатель трофея определяется по результатам голосования всех главных тренеров команд турнира.

Тройку лучших по итогам голосования замкнули Эргин Атаман из "Эфеса" и Шарунас Ясикявичюс из "Жальгириса".

Почетная награда досталась Итудису во второй раз - впервые это случилось в 2016 году после триумфа армейцев Берлине.

В нынешнем сезоне ЦСКА не только стал лучшей командой континента в восьмой раз в истории, но и установил рекорд по числу побед за сезон - 29 в 36 матчах.

Помимо Евролиги ЦСКА в 2019 году выиграл Единую лигу ВТБ

баскетбол Евролига БК ЦСКА

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