Гол "Спартака" в ворота "Сочи" официально признали ошибочным

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Главный арбитр встречи первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" - "Сочи" Владимир Москалев допустил результативные ошибки в матче, заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров на пресс-конференции во вторник.

"Мы не желаем видеть такие голы, как в матче "Спартак" - "Сочи". Мнение департамента - этот гол не стоило засчитывать, потому что было нарушение правил", - сказал Егоров.

🎥 Гол Самуэля Жиго второй год подряд приносит красно-белым победу в первом туре @rfpl

#СпартакСочи #Жиго pic.twitter.com/lYN4SCgHeo — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) July 13, 2019

Кроме того, Егоров подчеркнул, что в середине первого тайма, когда в контакте с защитником "Спартака" Николаем Рассказовым в штрафной площади москвичей, судье следовало назначить 11-метровый удар.

"Что касается момента с 21-й минуты, для нас - это пенальти", - отметил он.

"Это очень и очень неудачный матч Володи Москалева", - резюмировал руководитель департамента судейства.

"Мы рассчитывали, что он хорошо войдет в сезон, но этого не случилось. Мы дадим ему время прийти в себя, проанализировать и успокоиться", - сказал Егоров.

Матч "Спартак" - "Сочи" прошел 13 июля в Москве и завершился победой столичного клуба со счетом 1:0. На третьей компенсированной ко второму тайму минуте гол провел Самуэль Жиго. Он подпрыгнул, облокотился на плечи защитника и нанес точный удар головой.

По ходу встречи, а также после ее окончания эксперты указали на ошибочные, по их мнению, решения главного судьи Москалева.

Бывший арбитр Сергей Хусаинов заявил, что на 21-й минуте рефери должен был назначить в ворота "Спартака" пенальти.

"В ворота "Спартака" не поставили чистый пенальти. Это фол. Рассказов прыгнул в ногу, не сыграл в мяч. Пенальти и желтая карточка", - сказал Хусаинов "Чемпионату".

В свою очередь арбитр Игорь Федотов считает, что судья не должен был засчитывать гол Самуэля Жиго

"Игрок "Спартака" в прыжке положил руки на голову футболисту "Сочи". Он ему даже закрыл глаза. Мое личное мнение - это нарушение правил. Он не дал ему выпрыгнуть. Гол был забит с нарушением правил, - сказал Федотов в эфире "Матч ТВ".

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин тоже считает, что Жиго нарушал правила в игровом эпизоде с голом.

"Да, Жиго выиграл верховое единоборство - но только потому, что активно работал руками и блокировал (игрока "Сочи" Песегова, не позволив ему даже выпрыгнуть). Возможно, наш капитан в борьбе за мяч и не опередил бы спартаковца, однако своим прыжком точно помешал бы ему пробить по воротам", - сказал Точилин "Спорт-Экспрессу".