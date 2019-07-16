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Чечню назвали готовой к проведению матчей УЕФА

Чечню назвали готовой к проведению матчей УЕФА
Фото: AP/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Чеченской республике есть все для того, чтобы принимать матчи, проводимые Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), считает директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин.

"Республика готова к проведению матчей под эгидой УЕФА", - сказал Мейтин на пресс-конференции во вторник.

Он напомнил, что в Грозном на матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ)-2019/20 между местным "Ахматом" и ФК "Краснодар" присутствовал директор по безопасности УЕФА Желко Павлиц.

"Он хотел посмотреть, как работают службы безопасности, мы побывали на предматчевом совещании, он получил ответы на все вопросы. Сейчас мы ожидаем решение исполкома УЕФА по этому (возможности проведения в Чечне матчей под эгидой УЕФА - ИФ) вопросу", - сказал Мейтин.

"Поездка прошла очень позитивной", - подытожил Мейтин визит представителя УЕФА в Грозный.

Матч "Ахмат" - "Краснодар" прошел 14 июля в Грозном и завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Несколько лет назад рабочая группа УЕФА по чрезвычайным ситуациям постановила, что на территории Северного Кавказа матчи под эгидой УЕФА проводиться не должны. В частности, махачкалинский "Анжи" домашние матчи в рамках Лиги Европы УЕФА в сезоне-2013/14 вынужден был проводить в Москве.

футбол Чеченская республика УЕФА

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