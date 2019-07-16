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"КАМАЗ-Мастер" выиграл ралли "Шелковый путь"

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Пилот российской команды "КАМАЗ-Мастер" Антон Шибалов выиграл последний (десятый) этап международного ралли "Шелковый путь-2019", который прошел по территории Китая от Цзяюйгуаня до Дуньхуана.

Россиянин стал лучшим в зачете грузовиков по итогам всей гонки. Дистанцию в более чем 5 тыс. км он преодолел за 26 часов 1 минуту 40 секунд.

В зачете внедорожников не было равных катарцу Насеру Аль-Аттия. Он был лучшим на всех этапах гонки.

Зачет мотоциклов выиграл британец Сэм Сандерлэнд.

Ралли "Шелковый путь-2019" стартовало 6 июля в Иркутске. Маршрут гонки, общая протяженность которого составила более 5 тыс. км, пролегал по территории трех стран - России, Монголии и Китая. Дистанция спецучастков составила 3,5 тыс. км.

автоспорт КАМАЗ-Мастер

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