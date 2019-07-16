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Зеленский поручил подготовить Украину к проведению Олимпийских игр

Зеленский поручил подготовить Украину к проведению Олимпийских игр
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Украина в будущем должна быть готовой к проведению Олимпийских игр, заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за три-четыре года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными", - заявил Зеленский во время встречи с министром молодежи и спорта Игорем Ждановым и президентом Олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой.

Встреча прошла на территории государственного предприятия "Олимпийский научно-спортивный центр "Конча-Заспа" во вторник.

По его словам, из бюджета страны ежегодно должны выделяться средства на строительство спортивных объектов, "которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады".

Между тем, Сергей Бубка выразил мнение, что в ближайшее время Украине по силам провести одни из следующих зимних или летних Юношеских Олимпийских игр.

Ранее Украина ни разу не проводила летние или зимние Олимпийские игры. Из стран СНГ право принять ОИ заработала Россия: в 2014 году в Сочи прошла зимняя Олимпиада.

Олимпиада Украина

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