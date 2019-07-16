Арбитрам КХЛ запретили вести соцсети

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Арбитрам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) запретили использовать социальные сети. заявил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

"Мы вводим запрет на использование социальных сетей. Поверьте, такие меры приняты для информационной безопасности. Юридически это правило распространяется на срок действия контракта, но и после 30 апреля мы настоятельно рекомендуем избегать пользования соцсетями", - цитирует пресс-служба КХЛ Анисимова.

Пресс-служба пишет, что пока Анисимов озвучивал решение, в конференц-зале, где проходил общий сбор судей, стояло гробовое молчание.

"Инстаграм может быть только у меня", - сказал главный арбитр КХЛ. После чего из зала раздался вызвавший всеобщий смех вопрос: "Но, если его не будет у нас, то кто же вам будет ставить лайки?" .

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2019/20 стартует 1 сентября. Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. Он же - победитель регулярного чемпионата. В матче открытия нового сезона армейцы на своем льду сыграют с омским "Авангардом".