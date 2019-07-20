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Сборная Алжира по футболу выиграла Кубок африканских наций

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Алжира стали обладателями Кубка африканских наций.

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В финале турнира, прошедшего в Египте, алжирские футболисты со счетом 1:0 победили соперников из национальной команды Сенегала.

В составе триумфаторов уже на второй минуте гол провел Багдад Бунеджа.

Таким образом, Алжир выиграл золото чемпионата, серебро досталось Сенегалу. Бронзовым призером стала сборная Нигерии, в матче за третье место со счетом 1:0 победившая команду Туниса.

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Алжир стал двукратным обладателем трофея, ранее он его выиграл в 1990 году. Самый титулованный участник - сборная Египта, которая выигрывала турнир семь раз.

Победителем предыдущего турнира, в 2017 году, стала сборная Кот-д'Ивуара.

футбол Кубок африканских наций

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