РФС разберется в ситуации с избиением ОМОНом болельщиков "Спартака" в Ростове

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Член комитета Российского футбольного союза по безопасности и работе с болельщиками, депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев намерен проверить законность жестких мер ОМОНа в Ростове в отношение болельщиков "Спартака".

Он написал в своем твиттере, что ждет обращения от фанатов "Спартака" с фактами нарушений со стороны ОМОНа.

Также Лебедев выложил ссылку на видео, на котором ОМОН избивает болельщиков.

Как Член комитета РФС по Безопасности и работе с болельщиками, жду обращения от фанатов Спартака с фактами нарушений со стороны ОМОНа для последующего запроса в органы МВД с просьбой проверить законность действий и наказать виновных. https://t.co/Vn53iYHRm6 — Игорь Лебедев (@Russian1972) 21 июля 2019 г.

Матч 2-го тура" Ростов" -"Спартак" состоялся в субботу и закончился со счетом 2:2.