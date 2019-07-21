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РФС разберется в ситуации с избиением ОМОНом болельщиков "Спартака" в Ростове

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Член комитета Российского футбольного союза по безопасности и работе с болельщиками, депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев намерен проверить законность жестких мер ОМОНа в Ростове в отношение болельщиков "Спартака".

Он написал в своем твиттере, что ждет обращения от фанатов "Спартака" с фактами нарушений со стороны ОМОНа.

Также Лебедев выложил ссылку на видео, на котором ОМОН избивает болельщиков.

Матч 2-го тура" Ростов" -"Спартак" состоялся в субботу и закончился со счетом 2:2.

РФС футбол Госдума Игорь Лебедев Спартак Ростов ОМОН

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