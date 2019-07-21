ОМОН вызвали после матча в Ростове из-за попытки фанатов отбить нарушителей

По данным РПЛ, во время игры "Ростов" - "Спартак" были болельщики, использовавшие пиротехнику

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Решение полиции использовать бойцов ОМОНа против болельщиков "Спартака" после матча 2-го тура Российской премьер-лиги с "Ростовом" связано с выявлением нарушителей порядка, использовавших пиротехнику в ходе игры, сообщает пресс-служба РПЛ в воскресенье.

Как отмечается в сообщении, по материалам предварительной проверки, проведенной РПЛ, установлено, что все системы, обеспечивающие допуск на стадион, безопасность и комфорт болельщиков, работали в штатном режиме, стюарды и сотрудники МВД были корректны и лояльны.

Вместе с тем в ходе матча ряд болельщиков "Спартака" неоднократно использовал пиротехнические изделия, часть которых была брошена в сторону стюардов, заявили в пресс-службе.

Как рассказали в РПЛ, после матча в соответствии с "Планом обеспечения безопасности" полиция провела операцию по выявлению наиболее активных нарушителей, болельщиков, использовавших пиротехнику, задержали. Отмечается, что была совершена попытка отбить их, произошла потасовка. Инцидент локализовали с помощью ОМОНа, нарушители были доставлены в отделения полиции, сообщили в пресс-службе.

В Российской премьер-лиге заявили, что, по данным мэрии Ростова, по статье 20.31 часть 3 (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований) задержан один человек, по статье 20.31 часть 1 (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований) - семь человек. За медицинской помощью обратился один человек, отметили в РПЛ.

Ранее в воскресенье член комитета Российского футбольного союза по безопасности и работе с болельщиками, депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев заявил, что намерен проверить законность жестких мер ОМОНа в Ростове в отношении болельщиков "Спартака".

Матч "Ростов" - "Спартак" состоялся в субботу в Ростове и закончился со счетом 2:2.