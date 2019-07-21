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Казань примет ЧМ-2025 по водным видам спорта

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году пройдет в Казани, сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (FINA) в воскресенье.

Кроме того, объявлено, что ЧМ-2027 будет проходить в Будапеште.

Таким образом, оба этих города примут соревнования ровно через 10 лет после того, как здесь уже проходили чемпионаты мира. Казань являлась столицей ЧМ по водным видам спорта в 2015 году, Будапешт – в 2017г.

ЧМ по водным видам спорта впервые прошел в 1973 году, тогда его принимал Белград. В настоящее время чемпионат проходит в корейском Кванджу. Через два года соревнования пройдут в Фукуоке (Япония), в 2023г. – в Дохе (Катар).

Казань FINA

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