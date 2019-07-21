"Урал" разгромил "Ахмат" и вышел на первое место в премьер-лиге

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Футболисты "Урала" на своем поле в Екатеринбурге с крупным счетом победили соперников из грозненского "Ахмата" в матче второго тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

Результат матча – 3:0 в пользу "Урала". В его составе голы провели Владимир Ильин (45+2 минута), Отман Эль-Кабир (58) и Юрий Бавин (78).

Победа стала второй для "Урала" в чемпионате, команда набрала 6 очков и вышла на промежуточное первое место в турнирной таблице. "Ахмат", у которого по-прежнему 3 балла, занимает пятое место.