"Рубин" в меньшинстве победил "Динамо" в матче РПЛ

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Футболисты казанского "Рубина" со счетом 1:0 победили московское "Динамо" в матче второго тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Единственный гол во встрече, прошедшей в Москве, провел Бека Микелтадзе. Его точный удар состоялся на третьей компенсированной ко второму тайму минуте.

Полтора тайма "Рубин" играл в меньшинстве: на 36-й минуте вторую желтую карточку (первую – на третьей минуте) получил Евгений Башкиров.

Теперь у "Рубина" четыре очка, команда находится на пятом месте в турнирной таблице. "Динамо" – на 12-м месте (1 очко).